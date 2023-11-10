Сомнолог: заснуть поможет правило 15 минут

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Заснуть быстро и сладко поможет правило 15 минут, говорит врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов. Трудности с засыпанием бывают даже у здоровых людей, так что этот прием способен справиться с самой распространенной причиной.

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Универсальный фактор, который не дает заснуть – обдумывание в постели прошедшего дня и грядущих проблем. Это самый верный шаг к бессоннице. Достаточно поворочаться несколько раз при таких мыслях - и у человека формируется устойчивый рефлекс боязни не заснуть.

Далее сама мысль о том, что заснуть не получится, сама по себе становится стрессогенной. И даче если первичная причина уйдет, то бессонница останется. Если с семи часов вечера думать, что не заснёшь в 22.00, то этому времен действительно появится сердцебиение или головная боль.

Впоследствии человек начинает ненавидеть саму постель, жесткий матрас, неудобную подушку. Избавиться от симптома можно при помощи правила 15 минут. Если в течение этого времени уснуть не получится, надо встать и заняться монотонной работой: перекладыванием бумаг, складыванием белья в шкаф.

Очень скоро придет усталость и зевота. Вот тогда самое время укладываться на покой и крепко спать до утра. Подобные процедуры полезно проводить профилактически перед сном: тогда сформируется устойчивый рефлекс усталости и тяги ко сну.

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