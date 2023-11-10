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Марков о визите Путина в прифронтовой военный штаб: "Не надо, Владимир Владимирович"

1:04
Общество

Политолог Сергей Марков похвалил приехавшего в прифронтовую зону Владимира Путина за смелость.

Марков о визите Путина в прифронтовой военный штаб: "Не надо, Владимир Владимирович"
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Марков прокомментировал визит президента России в штаб рядом с фронтом в Ростове-на-Дону. Он считает, что Путин показал свою смелость.

"Не надо, Владимир Владимирович! В вашей личной смелости страна не сомневается. А врагов не слушайте, — они специально вас провоцируют, а сами мечтают о теракте", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он посоветовал Путину ориентироваться на опыт Иосифа Сталина.

"Берите пример со Сталина — не надо ездить близко к фронту, надо делать всё для победы в Кремле и на секретных дачах", — дал рекомендации российскому лидеру политический эксперт.

Марков отметил, что приезжать на фронт можно Владимиру Зеленскому, который мало на что влияет. Он предупредил, что против Путина работают самые сильные спецслужбы мира.

Ранее сообщалось о визите Путина в Казахстан.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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