В частных клиниках Курской области перестали делать аборты

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В Российской Федерации прибавилось регионов, где в частных клиниках больше не будут делать пациенткам аборты. Речь идёт о частных медицинских учреждениях Курской области, а до этого ограничения ввели частные клиники в Крыму.

Фото: https://oppammagazine.com/

По информации Telegram-канала "Подъём", в Курской области частные клиники уже информируют своих клиентов об отказе выполнять подобные операции.

В свою очередь замглавы Курской области Андрей Белостоцкий в комментарии журналистам заявил, что в настоящее время свыше 90% женщин, принимающих решение прервать беременность, могут делать это в государственных медучреждениях.

Заместитель губернатора добавил, что большинство частных региональных клиник уже отозвали лицензию на проведение абортов, а те, кто ещё не сделал это, очевидно сделают в ближайшее время.