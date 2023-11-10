В Российской Федерации прибавилось регионов, где в частных клиниках больше не будут делать пациенткам аборты. Речь идёт о частных медицинских учреждениях Курской области, а до этого ограничения ввели частные клиники в Крыму.
По информации Telegram-канала "Подъём", в Курской области частные клиники уже информируют своих клиентов об отказе выполнять подобные операции.
В свою очередь замглавы Курской области Андрей Белостоцкий в комментарии журналистам заявил, что в настоящее время свыше 90% женщин, принимающих решение прервать беременность, могут делать это в государственных медучреждениях.
Заместитель губернатора добавил, что большинство частных региональных клиник уже отозвали лицензию на проведение абортов, а те, кто ещё не сделал это, очевидно сделают в ближайшее время.
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