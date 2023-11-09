Пенсионера из Перми обвинили в призывах к экстремизму за антисемитские посты в социальных сетях
74-летний мужчина позволял себе резкие публикации националистического толка с призывами к расправам над евреями.
На противозаконные заявления обратили внимание силовики после массовых беспорядков в эропорту Махачкалы.
Эксперты нашли в комментариях пенсионера "побуждение к насильственным действиям против евреев". Пожилой мужчина может отправиться в места лишения свободы на 5 лет.
Ранее комик Семён Слепаков* спародировал песню певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) "Я русский". Слепаков затронул в песне проблему антисемитизма и то, что евреев вопринимают как "всемирное зло".
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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