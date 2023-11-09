В Перми на пенсионера возбудили уголовное дело за антисемитские комментарии в ВК

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Пенсионера из Перми обвинили в призывах к экстремизму за антисемитские посты в социальных сетях

Фото: Нейросеть Шедеврум

74-летний мужчина позволял себе резкие публикации националистического толка с призывами к расправам над евреями.

На противозаконные заявления обратили внимание силовики после массовых беспорядков в эропорту Махачкалы.

Эксперты нашли в комментариях пенсионера "побуждение к насильственным действиям против евреев". Пожилой мужчина может отправиться в места лишения свободы на 5 лет.

Ранее комик Семён Слепаков* спародировал песню певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) "Я русский". Слепаков затронул в песне проблему антисемитизма и то, что евреев вопринимают как "всемирное зло".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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