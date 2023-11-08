Семён Слепаков* спел переделанную песню певца Shaman: "Не русский"

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семён Слепаков* спародировал певца Shaman, иполнив песню "Не русский".

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Слепаков* принял участие в патриотическом марафоне, направленном на сбор средств израильтянам, пострадавшим от атаки ХАМАС 7 октября.

Слепаков отметил, что певец Ярослав Дронов, известный под всевдонимом Shaman, "пробуждает чувство патриотизма".

Вспомнил он и о том, что Дронов недавно нажал "ядерную кнопку" в чёрном чемоданчике.

Слепаков исполнил переделанную песню Shaman "Я русский".

"Не важна кровь отца, без кусочка конца, мне не повезло. Не русский, я всмирное зло", — спел автор и исполнитель песен.

Спел он и о еврейской предпринимательской жилке.

"Я должен копить и копить, и всё духовное чуждо. Я должен детям квартиры купить. Всё потому что — не русский. Не иду до конца, вместо хлеба — маца", - гласит текст песни артиста.

В песне Слепаков отметил, что пробывал размножится в Европе, однако из этого ничего не вышло, поэтому он вернулся на родину предков.

Закончил Слепаков исполнением еврейской песни "Хава нагила".

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

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