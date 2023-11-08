Семён Слепаков* спародировал певца Shaman, иполнив песню "Не русский".
Слепаков* принял участие в патриотическом марафоне, направленном на сбор средств израильтянам, пострадавшим от атаки ХАМАС 7 октября.
Слепаков отметил, что певец Ярослав Дронов, известный под всевдонимом Shaman, "пробуждает чувство патриотизма".
Вспомнил он и о том, что Дронов недавно нажал "ядерную кнопку" в чёрном чемоданчике.
Слепаков исполнил переделанную песню Shaman "Я русский".
"Не важна кровь отца, без кусочка конца, мне не повезло. Не русский, я всмирное зло", — спел автор и исполнитель песен.
Спел он и о еврейской предпринимательской жилке.
"Я должен копить и копить, и всё духовное чуждо. Я должен детям квартиры купить. Всё потому что — не русский. Не иду до конца, вместо хлеба — маца", - гласит текст песни артиста.
В песне Слепаков отметил, что пробывал размножится в Европе, однако из этого ничего не вышло, поэтому он вернулся на родину предков.
Закончил Слепаков исполнением еврейской песни "Хава нагила".
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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