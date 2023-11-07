Американскую компанию Apple обвинили в сборе данных россиян.
Как сообщают РИА Новости, американскому производителю iPhone грозит штраф в размере 100 тысяч рублей. Корпорацию подозревают в сборе и обработке данных россиян, "несовместимых с целями сбора".
Ранее сообщалось, что жителей России проинструктировали, как отключить слежку на смартфоне.
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