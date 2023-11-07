Компанию Apple могут оштрафовать за незаконный сбор данных граждан РФ

0:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Американскую компанию Apple обвинили в сборе данных россиян.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщают РИА Новости, американскому производителю iPhone грозит штраф в размере 100 тысяч рублей. Корпорацию подозревают в сборе и обработке данных россиян, "несовместимых с целями сбора".

Ранее сообщалось, что жителей России проинструктировали, как отключить слежку на смартфоне.

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