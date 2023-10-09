Россиянам рассказали, как отключить слежку на смартфоне

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

В настройках смартфона существуют скрытые функции, которые позволяют предотвратить слежку и прослушивание. Эту информацию раскрыл эксперт Ваге Закарян в беседе с агентством "Прайм".

Фото: Openverse

Специалист подчеркнул, что отключенные сервисы на устройстве могут продолжать собирать информацию о его владельце в фоновом режиме. В случае с iPhone пользователь может проверить каждый параметр в разделе "Конфиденциальность и безопасность", как объяснил Закарян.

Для полного запрета запросов на отслеживание веб-сайтов и приложений в настройках, необходимо выбрать раздел "Конфиденциальность и безопасность", а затем перейти в меню "Отслеживание". Далее следует деактивировать опцию "Трекинг-запросы приложениями".

На устройствах Android в настройках можно выбрать "Сведения о телефоне", затем "Сведения о ПО" и семь раз коснуться "Номер сборки". После этого нужно перейти в "Параметры разработчика" и выбрать "Плитки быстрых параметров для разработчиков". Здесь можно активировать опцию "Sensors off", по словам Ваге Закарян.

После выполнения этих действий в панели быстрого доступа появится специальная пиктограмма, которая позволит быстро отключать доступ к микрофону и камере для любого приложения, подытожил эксперт.

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