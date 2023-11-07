Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 31,7%

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Показатель заболеваемости коронавирусом в России с 30 октября по 5 ноября вырос относительно прошлой недели на 31,7%. Соответствующее сообщение опубликовано Оперштабом по борьбе с инфекцией.

Фото: https://loudsilencenews.com/wp-content/uploads/2020/04/1800x1200_virus_3d_render_blue_01_other.jpg

Отмечается, что показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 24,13. Рост заболеваемости зафиксирован в 73 субъектах РФ, в 18 регионах более чем в среднем по стране.

От инфекции за прошедшую неделю погибло 63 человека.

Кроме того, с 30 октября по 5 ноября выздоровели 22 тыс. 993 человека, или на 10,8% больше относительно предыдущей недели.

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