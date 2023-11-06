Глава Запорожской области Балицкий: Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов и Крым

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Стартовало строительство железной дороги между поселком Акимовка в Запорожской области и Ростовом-на-Дону. Соответствующее заявление на пресс-конференции сделал губернатор региона Евгений Балицкий.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

"Проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, — это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь", — сказал глава Запорожской области.

Как отметил Балицкий, Акимовка имеет территориально выгодное расположение для построения железнодорожного узла, в том числе в плане безопасности поездок. Он также добавил, что железная дорога будет решать задачи военных, а также вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды и угля.

Кроме того, Балицкий анонсировал создание автотрассы из Ростова-на-Дону в Крым. По словам губернатора, дорога будет идти до Джанкоя. Магистраль уже спроектирована, изыскательные работы частично проведены.

Известно, что в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", объединяющее железные дороги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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