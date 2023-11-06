К Новому году мандарины в России подорожают ещё на 5%

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным Telegram-канала Shot, цены на мандарины в России за последний год выросли в среднем на 70%. Такому скачку цен способствуют несколько факторов, в том числе колебания обменного курса рубля, дорогостоящие транспортные расходы, проблемы с поставками из Израиля и неурожаи в различных странах.

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В частности, урожай мандаринов в Абхазии был на 20 000 тонн меньше, чем в предыдущем году, и в Азербайджане также наблюдалось заметное снижение урожая, о чем сообщают источники в крупных торговых сетях. Были предприняты усилия, чтобы компенсировать дефицит за счет импорта мандаринов из Турции и Ирана, но Россельхознадзор запретил ввоз более 400 тонн из-за наличия вредителей. В результате Россия сейчас ожидает поставок из Марокко, Египта и Алжира. Аналитик Александр Соловьев предполагает, что в этом сезоне может наблюдаться восстановление урожая в Северной Африке и возобновление поставок, а открытие автомобильного моста в Китай, как ожидается, увеличит импорт мандаринов из Китая.

В настоящее время самые дорогие мандарины поступают из Китая и Африки, а цены в Москве достигают 500 рублей за килограмм. Даже абхазские мандарины в южных регионах России стоят примерно 300 рублей за килограмм. Источник в крупных торговых сетях ожидает, что к Новому году цены могут вырасти еще на 5%.

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Марокканские мандарины. Как они попадают в Россию. Чем обрабатывают? Сколько едут?