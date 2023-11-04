Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что все украинские преступники будут отбывать наказание в соответствии с законом.
Сотрудница СМИ спросила представителя Кремля о возможности перевозки киевских преступников в мордовские тюрьмы.
"Я не в курсе этого. Федеральная служба исполнения наказаний отвечает за такие вопросы", — сказал Песков.
На последующий вопрос о том, почему журналистка интересуется этой темой, она пояснила, что в колониях Мордовии акцент делается на реабилитации и социализации осужденных. Она предложила, чтобы аналогичные методы применялись и в Украине, сообщает "Газета.Ru".
"Горбатого могила исправит", — с юмором ответил пресс-секретарь.
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