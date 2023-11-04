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О наказании киевских преступников рассказали в Кремле

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Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что все украинские преступники будут отбывать наказание в соответствии с законом.

О наказании киевских преступников рассказали в Кремле
Фото: Нейросеть Шедеврум

Сотрудница СМИ спросила представителя Кремля о возможности перевозки киевских преступников в мордовские тюрьмы.

"Я не в курсе этого. Федеральная служба исполнения наказаний отвечает за такие вопросы", — сказал Песков.

На последующий вопрос о том, почему журналистка интересуется этой темой, она пояснила, что в колониях Мордовии акцент делается на реабилитации и социализации осужденных. Она предложила, чтобы аналогичные методы применялись и в Украине, сообщает "Газета.Ru".

"Горбатого могила исправит", — с юмором ответил пресс-секретарь.

 

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Самая страшная тюрьма России / Правда о «Полярной Сове»
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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