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Правительство ввело специальную систему воинского учета для заключённых

1:22
Общество

Согласно опубликованному постановлению кабинета министров, подпункт "в" 15-го пункта положения, содержавший данную норму, признается недействительным. Теперь лица, приговоренные к лишению свободы, будут ставиться на особый воинский учет.

Правительство ввело специальную систему воинского учета для заключённых
Фото: Нейросеть Шедеврум

Документ также определяет порядок и особенности проведения такого учета, который будет осуществляться военкоматами, находящимися рядом с исправительными колониями и СИЗО.

Стоит отметить, что оформление воинского учета для этой категории граждан будет проводиться без их посещения военкомата, прохождения медицинского обследования и психологической проверки.

Согласно новым правилам, списки лиц, внесенных в особый воинский учет, будут содержать информацию о ФИО, дате и месте рождения гражданина, а также сведения о статье Уголовного кодекса РФ, по которой он был осужден, и месте отбывания наказания. Перепроверка данных в списках особого воинского учета военкоматами будет проводиться не реже одного раза в год.

Инициативу о введении воинского учета для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, Минобороны РФ предложило в сентябре. Соответствующий проект был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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