Богослов Кураев о призыве к Пугачёвой покаяться: "А что же теперь делать с Лермонтовым?"

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Богослов Андрей Кураев прокомментировал слова священника Павла Островского, который призвал Аллу Пугачёву к покаянию.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Кураев отрегировал на то, что священник Павел Островский поставил перед Аллой Пугачевой условие извиниться за слова о том, что Россия — страна холопов.

Кураев задался вопросом, как поступить с Михаилом Лермонтовым, который тоже позволял себе резкие высказывания в адрес России.

"А что же теперь делать с Лермонтовым? Это ведь его слова. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ", — написал Кураев в своём Telegram-канале.

Ранее Алла Пугачёва ответила на нападки священника Андрея Ткачёва, который заявил, что воздух в России очистился без певицы.

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