Богослов Андрей Кураев прокомментировал слова священника Павла Островского, который призвал Аллу Пугачёву к покаянию.
Кураев отрегировал на то, что священник Павел Островский поставил перед Аллой Пугачевой условие извиниться за слова о том, что Россия — страна холопов.
Кураев задался вопросом, как поступить с Михаилом Лермонтовым, который тоже позволял себе резкие высказывания в адрес России.
"А что же теперь делать с Лермонтовым? Это ведь его слова. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ", — написал Кураев в своём Telegram-канале.
Ранее Алла Пугачёва ответила на нападки священника Андрея Ткачёва, который заявил, что воздух в России очистился без певицы.
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