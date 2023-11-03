На издательство "Эксмо" составили протокол об ЛГБТ-пропаганде за комиксы о голубе Геннадие

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

МВД Москвы возбудило дело об административном правонарушении в отношении "Эксмо". Издательство обвиняют в ЛГБТ-пропаганде за комикс о голубе, который "не такой как все".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Инициатором дела против издательства "Эксмо" стал депутат Александр Хинштейн.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно Media", Хинштейн усмотрел в комиксе с пометкой 12+ намёк на ЛГБТ.

"Геннадий предпочитает думать, что он пансексуал", — данный текст комикса показался депутату непозволительным.

Хинштейн рассказал, что автор комикса живёт на Украине и помогает ВСУ.

В пресс-службе "Эксмо" в беседе с Осторожно Media заверили, что комикс изъят из продажи.

Ранее сообщалось, что представитель ЛГБТ-сообщества написал заявление в полицию из-за поцелуев девушки и парня в метро.

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