МВД Москвы возбудило дело об административном правонарушении в отношении "Эксмо". Издательство обвиняют в ЛГБТ-пропаганде за комикс о голубе, который "не такой как все".
Инициатором дела против издательства "Эксмо" стал депутат Александр Хинштейн.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно Media", Хинштейн усмотрел в комиксе с пометкой 12+ намёк на ЛГБТ.
"Геннадий предпочитает думать, что он пансексуал", — данный текст комикса показался депутату непозволительным.
Хинштейн рассказал, что автор комикса живёт на Украине и помогает ВСУ.
В пресс-службе "Эксмо" в беседе с Осторожно Media заверили, что комикс изъят из продажи.
Ранее сообщалось, что представитель ЛГБТ-сообщества написал заявление в полицию из-за поцелуев девушки и парня в метро.
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