В России запустили Telegram-канал "Добро-Информ" о поддержке военнослужащих на СВО

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство обороны России запустило Telegram-канал "Добро-Информ", который будет поддерживать бойцов в зоне проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Вадим Савицкий

"На нашем канале публикуется информация о неравнодушных людях, которые инициативно поддерживают и помогают нашим военнослужащим или хотят это сделать сейчас", — сообщает ведомство.

Также в Telegram-канале приводится информация о способах передачи помощи участникам СВО.

Связаться с представителями проекта "Добро-Информ" можно по электронной почте [email protected] или единому телефону 117.

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