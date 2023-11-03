В Подмосковье задержали врача-рентгенолога за комментарий в Telegram-канале.
34-летнего врача частной клиники Московской области обвинили в оправдании терроризма.
Чертановский суд Москвы отправил медика под домашний арест после обыска в его квартире. По данным следствия, рентгенолог написал в Telegram-канале комментарий, в котором правоохранители увидели спризнаки оправдания терроризма.
Ранее сообщалось, что житель Тюмени может отправиться в места лишения свободы за оправдание терроризма в Интернете.
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