Врача-рентгенолога из Московской области задержали за оправдание терроризма в Интернете

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В Подмосковье задержали врача-рентгенолога за комментарий в Telegram-канале.

Фото: "System locked" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

34-летнего врача частной клиники Московской области обвинили в оправдании терроризма.

Чертановский суд Москвы отправил медика под домашний арест после обыска в его квартире. По данным следствия, рентгенолог написал в Telegram-канале комментарий, в котором правоохранители увидели спризнаки оправдания терроризма.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени может отправиться в места лишения свободы за оправдание терроризма в Интернете.

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