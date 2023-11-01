Хуснуллин: в России в 2023 году более 2 тысяч человек получили жилье по проектам КРТ

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Механизм комплексного развития территорий запущен сравнительно недавно, он позволяет создать необходимые условия для жизни граждан, сообщил председатель правительства Марат Хуснуллин. Его слова можно найти на сайте правительства РФ.

Фото: Pravda.Ru

Все эти проекты помогают решать социальные задачи по переселению россиян из непригодного жилья.

"Так, с начала этого года в рамках проектов КРТ в регионах расселили порядка 37 тыс. кв. м жилищного фонда, в результате чего свои жилищные условия улучшили около 2,2 тысячи человек", — отметил Хуснуллин.

С 2021 года в РФ заключено 356 договоров о комплексном развитии территорий, сейчас реализуется 419 территорий площадью более 11 тыс. га с градостроительным потенциалом более 78 млн кв. м.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в свою очередь, отметил, что строительно-монтажные работы проводятся во многих регионах страны.

Всего в России с начала года из аварийных домов по программе КРТ переехали более 106 тысяч человек, расселено 1,85 млн кв. м аварийного жилья.

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