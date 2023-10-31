Глава Дагестана Меликов сообщил о продолжении задержаний в регионе

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в эфире "Соловьев Live". Он заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин контролирует ситуацию.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

Меликов отметил, что всего задержано 83 человека, а на текущий момент задержания продолжаются.

29 октября в аэропорту Махачкалы после посадки самолёта из Тель-Авива толпа людей собралась оказалась на территории аэропорта и окружила самолет. Основная причина — события в Газе.

СК РФ завел уголовное дело. МВД региона сообщило о том, что установлено 150 участников беспорядков.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что происходящие события в аэропорту Махачкалы направлены на подстрекательство межнациональных конфликтов, и призвала жителей республики не даваться провокациям. А глава республики Сергей Меликов выступил с обращением к народу Дагестана.

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