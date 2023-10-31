Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в эфире "Соловьев Live". Он заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин контролирует ситуацию.
Меликов отметил, что всего задержано 83 человека, а на текущий момент задержания продолжаются.
29 октября в аэропорту Махачкалы после посадки самолёта из Тель-Авива толпа людей собралась оказалась на территории аэропорта и окружила самолет. Основная причина — события в Газе.
СК РФ завел уголовное дело. МВД региона сообщило о том, что установлено 150 участников беспорядков.
Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что происходящие события в аэропорту Махачкалы направлены на подстрекательство межнациональных конфликтов, и призвала жителей республики не даваться провокациям. А глава республики Сергей Меликов выступил с обращением к народу Дагестана.
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В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.