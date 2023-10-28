Министр здравоохранения России, Михаил Мурашко, рассказал о проекте Минздрава, направленном на повышение производительности труда медицинского персонала. Один из ключевых блоков этого проекта заключается в том, чтобы освободить медицинских работников от немедицинских процедур, которыми должны заниматься специалисты в сфере информации и call-центры. Это позволит медицинским работникам более эффективно использовать свое время, увеличив прием пациентов.
Повышение производительности труда медицинского персонала является приоритетным проектом Минздрава. Для достижения этой цели предпринимаются шаги по увеличению численности сотрудников и перераспределению их рабочих обязанностей, сделав акцент на медицинских аспектах и пациентском обслуживании.
Министр также рассказал о планах по внедрению новой, единой системы оплаты труда для медицинских работников, начиная с 2025 года. Это нововведение планируется внедрить поэтапно, начиная с пилотного режима, и с учетом опыта различных регионов России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.