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Мурашко заявил, что в России планируют медработников освободить от немедицинских обязанностей

Общество

Министр здравоохранения России, Михаил Мурашко, рассказал о проекте Минздрава, направленном на повышение производительности труда медицинского персонала. Один из ключевых блоков этого проекта заключается в том, чтобы освободить медицинских работников от немедицинских процедур, которыми должны заниматься специалисты в сфере информации и call-центры. Это позволит медицинским работникам более эффективно использовать свое время, увеличив прием пациентов.

Мурашко заявил, что в России планируют медработников освободить от немедицинских обязанностей
Фото: правительство Пермского края

Повышение производительности труда медицинского персонала является приоритетным проектом Минздрава. Для достижения этой цели предпринимаются шаги по увеличению численности сотрудников и перераспределению их рабочих обязанностей, сделав акцент на медицинских аспектах и пациентском обслуживании.

Министр также рассказал о планах по внедрению новой, единой системы оплаты труда для медицинских работников, начиная с 2025 года. Это нововведение планируется внедрить поэтапно, начиная с пилотного режима, и с учетом опыта различных регионов России.

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Минздрав все еще работает над списком медоборудования, импорт которого будет ограничен
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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