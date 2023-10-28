Мурашко заявил, что в России планируют медработников освободить от немедицинских обязанностей

Министр здравоохранения России, Михаил Мурашко, рассказал о проекте Минздрава, направленном на повышение производительности труда медицинского персонала. Один из ключевых блоков этого проекта заключается в том, чтобы освободить медицинских работников от немедицинских процедур, которыми должны заниматься специалисты в сфере информации и call-центры. Это позволит медицинским работникам более эффективно использовать свое время, увеличив прием пациентов.

Фото: правительство Пермского края

Повышение производительности труда медицинского персонала является приоритетным проектом Минздрава. Для достижения этой цели предпринимаются шаги по увеличению численности сотрудников и перераспределению их рабочих обязанностей, сделав акцент на медицинских аспектах и пациентском обслуживании.

Министр также рассказал о планах по внедрению новой, единой системы оплаты труда для медицинских работников, начиная с 2025 года. Это нововведение планируется внедрить поэтапно, начиная с пилотного режима, и с учетом опыта различных регионов России.

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