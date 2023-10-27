Окончание СВО, разруха в Европе и самое безопасное место на Земле: предсказания астрологов из Индии

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Земля переживает непростые времена. И люди с тревогой обращаются к тем, кто может предсказывать будущее.

Фото: https://www.lifestyleasia.com/ind/astrology/the-latest/tarot-card-readings-what-is-it-and-how-can-you-do-it/

На телеканале "Россия 1" индийские астрологи Абигья Ананд и Шива Шри Гуруккал прославились точным предсказаниям ещё в 2020-м. Когда знал о том, что США готовят провокацию и привлекут Украину.

Сегодня в студии Гуруккала они сказали, что через пять лет СВО закончится. Это точно. Территория Украины изменится — страна распадется на две. государства. Одно уйдет в Россию. Грядет несколько войн. СВО тоже ещё будет продолжаться, но РФ ждёт успех.

Шива Шри Гуруккал говорит, что русские победят и станут одним из лидерами в мире. Абигья Ананд считает, что конфликт после 1 июня 2024 года пойдёт по другому сценарию. А участвовать в СВО будут КНР, КНДР, Индия и Африка, и все за РФ, пишет "СтарХит".

Народные недовольства на Западе будут усиливаться, лучше уезжать из тех районов и переезжать в безопасные места. В Европе начинается дестабилизация. А самое безопасное место на Земле — это Центральная часть России, ответили в один голос астрологи.

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