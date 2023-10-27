Земля переживает непростые времена. И люди с тревогой обращаются к тем, кто может предсказывать будущее.
На телеканале "Россия 1" индийские астрологи Абигья Ананд и Шива Шри Гуруккал прославились точным предсказаниям ещё в 2020-м. Когда знал о том, что США готовят провокацию и привлекут Украину.
Сегодня в студии Гуруккала они сказали, что через пять лет СВО закончится. Это точно. Территория Украины изменится — страна распадется на две. государства. Одно уйдет в Россию. Грядет несколько войн. СВО тоже ещё будет продолжаться, но РФ ждёт успех.
Шива Шри Гуруккал говорит, что русские победят и станут одним из лидерами в мире. Абигья Ананд считает, что конфликт после 1 июня 2024 года пойдёт по другому сценарию. А участвовать в СВО будут КНР, КНДР, Индия и Африка, и все за РФ, пишет "СтарХит".
Народные недовольства на Западе будут усиливаться, лучше уезжать из тех районов и переезжать в безопасные места. В Европе начинается дестабилизация. А самое безопасное место на Земле — это Центральная часть России, ответили в один голос астрологи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Ростовской области житель местности остановил сотрудников ГИБДД, которые ворвались на его участок.