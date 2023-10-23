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Директор МТС Андрей Бийчук посоветовал россиянам не перезванивать на незнакомые номера

Общество

Руководитель продукта "Защитник" от мобильного оператора МТС Андрей Бийчук предупредил, что ответные звонки на незнакомые номера может привлечь внимание мошенников,  которые в такой ситуации получают информацию об активности абонента. Он поделился этой информацией в беседе с РИА Новости.

Директор МТС Андрей Бийчук посоветовал россиянам не перезванивать на незнакомые номера
Фото: Openverse

Специалист отметил, что с начала 2023 года количество нежелательных звонков увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Бийчук также подчеркнул, что рекламодатели становятся ещё более активными перед ноябрьской "Чёрной пятницей".

"Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне", — подчеркнул Бийчук.

Он также предложил гражданам настроить параметры в приложении своего мобильного оператора, выбирая категории звонков, которые можно блокировать или, наоборот, разрешать без ограничений.

Бийчук рекомендовал избегать размещения контактных данных на публичных ресурсах, доступных большому количеству пользователей. Он также советует блокировать номера спамеров и сообщать о них своему мобильному оператору, чтобы избегать нежелательных звонков.

Кроме того, он подчеркнул, что россиянам лучше не перезванивать на незнакомые номера, так как это может привлечь внимание злоумышленников или стать причиной дополнительных расходов, связанных с платными номерами.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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