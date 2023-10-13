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Отнимают квартиры: мошенники нашли приём обмана граждан РФ под видом ФСБ

1:33
Общество

Телефонные мошенники разработали новую уловку для обмана граждан РФ. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и стремятся завладеть недвижимостью доверчивых россиян, особенно пожилых людей. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв в интервью агентству "Прайм".

Отнимают квартиры: мошенники нашли приём обмана граждан РФ под видом ФСБ
Фото: "IP Telephone" by Hades2k is licensed under CC BY-SA 2.0.

Мошенники притворяются представителями правоохранительных органов. Они предупреждают свою жертву, что на неё якобы оформлены кредиты во множестве банков, используя её недвижимость как обеспечение. Затем мошенники предлагают человеку временно оформить свою недвижимость на фиктивного "сотрудника ФСБ" с целью избежать утраты имущества.

Особенностью этой схемы является то, что группа злоумышленников выдаёт себя за представителей различных органов. Среди них Федеральная Служба Безопасности (ФСБ), Центробанк, Госуслуги и Следственный комитет.

Чтобы распознать подобных мошенников, Соловьёв советует помнить, что представители вышеуказанных организаций никогда не звонят частным лицам по телефону в подобных делах. Если злоумышленникам всё-таки удаётся обмануть человека и оформить его недвижимость на себя, юрист советует настаивать на возбуждении уголовного дела и запросе наложения ареста на имущество. В некоторых случаях мошенники могут быть юридически подкованы, поэтому часто наиболее безопасным решением является просто прекращение разговора.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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