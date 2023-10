Игру World of Tanks могут заблокировать из-за сбора денег для ВСУ

Компьютерная игра World of Tanks может быть заблокирована в России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

"Нужно предложить нашим геймерам достойную замену зарубежным онлайн-развлечениям и прекращать спонсировать западные игровые студии. World of Tanks вроде бы даже попадает под действие принятого накануне Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта", — написал он в своём telegram-канале.

Депутат отметил, что будет неудивительно, если после вступления в силу вышеуказанного закона Генпрокуратура призовет к блокировке таких игр.

Ранее стало известно, что разработчик World of Tanks, компания Wargaming, объявила о сборе средств на помощь Украине.

Деньги будут собираться за счёт внутриигровых покупок в World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.

В Wargaming отметили, что уже передали на разные нужды Украины более 1,3 млн долларов.

Компания ушла с рынков России и Белоруссии в апреле 2022 года. Поддержка игр в обеих странах продолжается силами российской компании Lesta Studio.

В которой подчеркнули, что не имеют никакого отношения к этому сбору, как не имеют и отношения к деятельности Wargaming и World of Tanks.

В России игра называется "Мир Танков" и развивается отдельно от продукции Wargaming, отметили в Lesta Studio.

