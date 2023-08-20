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Исследование ученых Австралии: Два часа перед экраном в день - максимум для здоровья подростков

1:43
Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Университета Квинсленда в Австралии, подтвердило, что подростки сталкиваются с серьезными физическими и психическими последствиями для своего здоровья при использовании экранов более двух часов в день, независимо от того, смотрят ли они телевизор или играют в компьютерные игры.

Исследование ученых Австралии: Два часа перед экраном в день - максимум для здоровья подростков
Фото: "Phone" by jacqui.brown33 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исследование включало более 400 000 подростков и было первым свидетельством того, что и пассивное время перед экраном (например, просмотр телесериалов и сидение в социальных сетях), и активное умственное время (например, игры в компьютерные игры) негативно влияют на психическое состояние подростков.

Это воздействие проявлялось в виде психосоматических симптомов, таких как плохое самочувствие, раздражительность, нервозность, трудности со сном, головные боли, боли в животе, спине и головокружение.

Результаты показали, что мальчики, которые проводили более четырех часов перед экраном, имели на 67% больше вероятности сообщать о высоких психосоматических симптомах по сравнению с теми, кто проводил менее двух часов. Для девочек этот риск составлял 71%.

Касательно игр в компьютерные игры, подростки, играющие более четырех часов, имели на 78% больший риск (у мальчиков) и 88% больший риск (у девочек) психосоматических симптомов.

Исследование подчеркивает, что ограничение времени перед экраном до двух часов в день является важным для поддержания психического и физического благополучия подростков.

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Сколько времени ребенку можно проводить за компьютером.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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