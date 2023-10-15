Дома в Германии, где живут евреи, начали помечать звёздами Давида

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Палестино-израильский конфликт начинает разрастаться по миру. Всё больше мусульман планеты начинают поддерживать позицию жителей сектора Газа.

Фото: Telegram-канал "Царьград"

В Интернете появились фотографии из немецкой столицы — Берлина, где можно видеть, как дома, где живут евреи, неизвестные стали помечать "звёздами Давида".

"Началось? Как говорится — никогда такого не было, и вот опять", — комментирует ситуацию телеканал "Царьград".

Напомним, Израиль планировал начать наземную операцию по уничтожению высшего политического и военного руководства движения ХАМАС в воскресенье, 15 октября, но перенёс "из-за погоды".

Тель-Авив направит на захват сектора Газа десятки тысяч военных и танки, отмечали СМИ.

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