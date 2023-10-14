За две недели в армию забрали более двух тысяч военнослужащих Восточного военного округа

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Восточный военный округ (ВВО) начал осенний мобилизационный призыв граждан для военной службы. За первые две недели уже призвано более двух тысяч человек. Первая группа новобранцев отправится на службу с 16 октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба ВВО агентству ТИА "Острова".

Фото: Официальный сайт Минобороны России

На пунктах все граждане обеспечиваются военной формой одежды, а также армейскими несессерами, содержащими предметы личной гигиены. Им выдают банковские карты для начисления денежного вознаграждения.

Важно отметить, что граждане Дальневосточного Федерального округа, призываемые в ходе призыва 2023 года, не будут направляться в воинские части, находящиеся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, в Запорожской и Херсонской областях, а также в зону проведения СВО.

Примерно 90 процентов призывников пройдут службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Всего военкоматами округа планируется призвать и отправить в войска для прохождения военной службы более восьми тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

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