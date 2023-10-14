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За две недели в армию забрали более двух тысяч военнослужащих Восточного военного округа

1:17
Общество

Восточный военный округ (ВВО) начал осенний мобилизационный призыв граждан для военной службы. За первые две недели уже призвано более двух тысяч человек. Первая группа новобранцев отправится на службу с 16 октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба ВВО агентству ТИА "Острова".

За две недели в армию забрали более двух тысяч военнослужащих Восточного военного округа
Фото: Официальный сайт Минобороны России

На пунктах все граждане обеспечиваются военной формой одежды, а также армейскими несессерами, содержащими предметы личной гигиены. Им выдают банковские карты для начисления денежного вознаграждения.

Важно отметить, что граждане Дальневосточного Федерального округа, призываемые в ходе призыва 2023 года, не будут направляться в воинские части, находящиеся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, в Запорожской и Херсонской областях, а также в зону проведения СВО.

Примерно 90 процентов призывников пройдут службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Всего военкоматами округа планируется призвать и отправить в войска для прохождения военной службы более восьми тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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