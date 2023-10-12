Физически тяжелый труд повышает риск развития слабоумия, говорят норвежские исследователи

Согласно исследованию, проведенному норвежскими учеными из исследовательского центра HUNT, физически нагруженный труд может увеличить риск развития слабоумия. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Science Direct.
Исследование включало данные о взрослых жителях Норвегии, собранные с 2017 по 2019 годы. В нем приняли участие более семи тысяч человек.
Основной вывод этого исследования заключается в том, что у людей, занятых в физически тяжелых профессиях, вероятность развития деменции повышается на 15,5 процента по сравнению с другими профессиями. Среди опасных профессий, связанных со слабоумием, ученые назвали следующие: продавцы-кассиры, продавцы-консультанты, медицинский персонал, фермеры и животноводы.
Эти профессии характеризуются высокой физической нагрузкой, долгими часами на ногах, неудобным графиком работы и часто сопровождаются стрессом. Это может привести к эмоциональному выгоранию, так как у работников этих профессий часто не остается времени на отдых и развитие. Недостаток отдыха может привести к износу не только тела, но и разума, что негативно сказывается на умственных способностях человека.
Это исследование подтверждает результаты ранних исследований, включая проект Kungsholmen, проведенный исследователями Стокгольмского геронтологического исследовательского центра в конце 1980-х годов. Уже тогда было выявлено, что люди, выполняющие физический труд, более подвержены старческому слабоумию и болезни Альцгеймера, чем те, кто занимается интеллектуальным трудом.
Иными словами, эти исследования подтверждают, что мозг, как и мышцы, нуждается в тренировке. Люди, занимающиеся умственным трудом, реже сталкиваются с деменцией, и если они все-таки подвержены ей, то это происходит в более пожилом возрасте.
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