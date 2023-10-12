Физически тяжелый труд повышает риск развития слабоумия, говорят норвежские исследователи

2:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно исследованию, проведенному норвежскими учеными из исследовательского центра HUNT, физически нагруженный труд может увеличить риск развития слабоумия. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Science Direct.

Фото: openverse

Исследование включало данные о взрослых жителях Норвегии, собранные с 2017 по 2019 годы. В нем приняли участие более семи тысяч человек.

Основной вывод этого исследования заключается в том, что у людей, занятых в физически тяжелых профессиях, вероятность развития деменции повышается на 15,5 процента по сравнению с другими профессиями. Среди опасных профессий, связанных со слабоумием, ученые назвали следующие: продавцы-кассиры, продавцы-консультанты, медицинский персонал, фермеры и животноводы.

Эти профессии характеризуются высокой физической нагрузкой, долгими часами на ногах, неудобным графиком работы и часто сопровождаются стрессом. Это может привести к эмоциональному выгоранию, так как у работников этих профессий часто не остается времени на отдых и развитие. Недостаток отдыха может привести к износу не только тела, но и разума, что негативно сказывается на умственных способностях человека.

Это исследование подтверждает результаты ранних исследований, включая проект Kungsholmen, проведенный исследователями Стокгольмского геронтологического исследовательского центра в конце 1980-х годов. Уже тогда было выявлено, что люди, выполняющие физический труд, более подвержены старческому слабоумию и болезни Альцгеймера, чем те, кто занимается интеллектуальным трудом.

Иными словами, эти исследования подтверждают, что мозг, как и мышцы, нуждается в тренировке. Люди, занимающиеся умственным трудом, реже сталкиваются с деменцией, и если они все-таки подвержены ей, то это происходит в более пожилом возрасте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Почему инфаркт "помолодел"? Как снизить риски развития инфаркта?