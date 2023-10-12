Многодетной семье из Свердловской области отказали в пособиях из-за участка земли

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Семья Кириченко из Свердловской области, воспитывающая 12 детей, больше не получает социальные пособия после изменений в правилах выплат в 2023 году. Они лишились пособий из-за наличия земельного участка в деревне, где они ранее жили.

Фото: openverse

В настоящее время семья проживает в Березовском, где им подарили дом. Правила установлены так, что при наличии более 25 соток земли у городских жителей, пособия не предоставляются, и это стало причиной отказа.

Семья, ранее получавшая 120 000 рублей в месяц, теперь вынуждена обходиться зарплатой в 50 000 рублей на 14 человек. Кириченко собирается продать участок с деревенским домом, купленный на материнский капитал, чтобы вернуть право на пособия.

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Денежная компенсация за земельный участок