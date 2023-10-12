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Вагоны метро и электричек оснастят специальными покрывалами для борьбы с огнем

1:21
Общество

Метро и пригородные поезда в России вскоре будут оснащены усиленными мерами пожарной безопасности. Как сообщает РИА Новости, проект постановления Кабинета министров под названием "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации" включает в себя следующие нововведения и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Вагоны метро и электричек оснастят специальными покрывалами для борьбы с огнем
Фото: Openverse

В документе оговаривается, что вагоны поездов должны быть оборудованы минимум двумя огнетушителями, каждый из которых обладает минимальной степенью пожаротушения 2A, 21B, E. Кроме того, подробно указаны размеры огнеупорных чехлов для изоляции источников возгорания классов A и B. Для пожаров класса А размеры покрытий должны составлять не менее одного метра в ширину и одного метра в длину, в то время как для пожаров класса В они должны быть не менее двух метров в ширину и полутора метров в длину.

Специально отведенные места для хранения этих огнеупорных чехлов и огнетушителей будут обозначены специальными знаками пожарной безопасности. Постановление вступит в силу 1 марта 2025 года с целью усиления мер безопасности в метро и пригородных поездах.

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Разбор случая открывающихся дверей в вагоне!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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