Песков о приезде Фридмана в Москву: он гражданин России

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-секреталь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возвращение олигарха Михаила Фридмана в Россию.

Фото: wikipedia.org

Песков не увидел в решении находящегося под санкциями Запада банкира Фридмана приехать в Москву ничего необычного.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что бизнесмен обладает правами гражданина РФ.

"Он гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации", — объяснил Дмитрий Песков.

Ранее предприниматель Михаил Фридман рассказал, как он очутился в Москве, переехав в Израиль.

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