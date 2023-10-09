Миллиардер Фридман объяснил, как он очутился в Москве, переехав в Израиль

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Миллиардер Михаил Фридман подтвердил, что находится в столице России. И объяснил, как он оказался в Москве, хотя переехал в Израиль.

Фото: wikipedia.org

"Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации", — заявил он агентству Bloomberg. По его словам, после окончания боевых действий в Израиле он вернётся в эту страну для постоянного проживания.

В прошлом году Михаил Фридман был внесён в британский санкционный список. Сам он затем в нескольких интервью влиятельным западным изданиям подчёркивал, что не понимает, почему это произошло.

В сентябре этого года правительство Великобритании ужесточило санкции в отношении Фридмана. Он также находится в санкционном списке США.

За несколько дней до ужесточения санкций Фридман в интервью The Times заявил, что утратил ощущение спокойствия и стабильности от проживания в Лондоне.

"Кажется, что быть состоятельным россиянином (в Великобритании) уже без всяких исключений рассматривается как преступление", — заявил Фридман изданию.

"Я много лет жил в России, а, как известно, Россия — страна, пережившая много тяжелейших кризисов. Меня никогда (там) не покидало чувство внутреннего напряжения, была постоянная необходимость быть всегда готовым к тому, что ситуация может резко поменяться. Одним из важных преимуществ жизни в Лондоне было приятное ощущение спокойствия и стабильности. К сожалению, это ощущение теперь утрачено", — сказал тогда миллиардер в интервью The Times.

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