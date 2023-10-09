Гражданам РФ предоставлено решение для возврата средств, уплаченных за тур в Израиль

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство экономического развития России предоставило пояснения относительно того, как российские туристы могут вернуть средства, которые они заплатили за поездку в Израиль. Для решения этого вопроса в рамках внесудебного урегулирования необходимо отправить запрос туроператору с требованием о расторжении договора или его изменении.

Фото: Openverse

При подаче такого запроса граждане должны ссылаться на 14 статью 132 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации, представленные Министерством экономического развития. Чтобы обращение имело официальный характер, оно должно быть направлено на официальный адрес электронной почты компании или на юридический адрес фирмы-туроператора, сообщает "За рулем".

Если туроператор не реагирует на запрос и не отвечает на связь, следующим шагом может быть предъявление претензии в суд. При этом в заявлении важно снова ссылаться на ту же статью федерального закона. Следует отметить, что 8 октября Министерство экономического развития России рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль и туроператорам временно прекратить продажу туров в эту страну.

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