ГИБДД стала массово направлять водителей на прохождение технического осмотра

2:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Отмена регулярного обязательного технического осмотра для владельцев легковых автомобилей в настоящее время не применяется к каждому автолюбителю. Была проведена встреча с представителем ГИБДД, чтобы узнать, в каких ситуациях инспектор на дороге может потребовать от владельца автомобиля выполнить обязательный технический осмотр.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

В конце 2021 года были внесены изменения в законодательство, что привело к тому, что большинство российских владельцев легковых автомобилей больше не обязаны регулярно тратить значительные суммы на прохождение обязательного технического осмотра. Эта мера, по сути, не оказывала существенного влияния на безопасность дорожного движения. Тем не менее, после внесения поправок в "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС," сотрудники ГИБДД снова начали активно направлять автомобили на прохождение технического осмотра, сообщает njcar.ru.

Когда сотрудник ДПС останавливает транспортное средство на дороге для проверки документов и обнаруживает какие-либо из технических неисправностей, включенных в новый "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС", он обязан наложить на водителя штраф в размере 500 рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Затем водителю выдается предписание на устранение обнаруженных дефектов с обязательным требованием о последующем прохождении технического осмотра.

Чтобы отменить постановление, вынесенное сотрудниками ГИБДД, владельцам автомобилей, которым выдано предписание на устранение неисправностей, таких как антиблокировочная система тормозов ABS, замена светодиодных ламп на стандартные "галогенки" или замена прямоточного глушителя на обычный, потребуется посетить сертифицированную станцию технического осмотра. Без этого автомобилист не сможет подтвердить, что он устранил обнаруженные "неисправности", выявленные инспекторами ДПС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Неисправности из за которых вы не пройдете Техосмотр