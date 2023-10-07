Россияне стали в три раза чаще приобретать отечественные ноутбуки

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно отчету группы компаний "М.Видео-Эльдорадо", опубликованному на ее официальном сайте, продажи ноутбуков в России в третьем квартале 2023 года выявили несколько интересных тенденций:

Фото: Оpenverse

Возрос спрос на отечественные модели: россияне стали покупать отечественные модели ноутбуков в три раза чаще, чем раньше.

Рекордный спрос на ноутбуки: Спрос на ноутбуки в обеих розничных сетях ("М.Видео" и "Эльдорадо") достиг рекордного уровня в 2023 году, превысив результаты предыдущего года более чем на 20%.

Растущий интерес к китайским брендам: Среди российских потребителей растет интерес к ноутбукам китайских брендов.

Предпочтение дисплеям большего размера: продажи ноутбуков с диагональю экрана 15 дюймов и более составили две трети всех проданных ноутбуков.

Предпочтения в отношении процессоров: Наиболее популярными среди российских потребителей являются процессоры Intel Core i5 и Core i3, а также AMD Ryzen 5 и Ryzen 7.

За первые девять месяцев 2023 года российские потребители приобрели более 2,4 миллиона ноутбуков, что эквивалентно примерно 140 миллиардам рублей по стоимости. Эти тенденции подчеркивают меняющиеся предпочтения и модели покупок российских покупателей ноутбуков на текущем рынке.

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