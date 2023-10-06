Национальные парки Дальнего Востока получат финансирование от государства

Национальные парки Дальнего Востока (ДФО) получат дополнительное финансирование от государства для своего развития. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечения всех национальных парков соответствующей экосистемой, включая поддержку для развития экотуризма.
Он отметил, что для сохранения уникальной природы Дальнего Востока, опережающего по развитию экономику, социальную сферу и городскую среду, государство создаст комфортные и цивилизованные условия для туризма. Это включает в себя развитие инфраструктуры, способствующей сохранению экологии, сообщает zr.media.
"За этими планами и проектами нельзя упускать из виду заботу об уникальных экосистемах, о сохранении сотен рек, видов растений и животных", — подчеркнул Владимир Путин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.