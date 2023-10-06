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Национальные парки Дальнего Востока получат финансирование от государства

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Общество

Национальные парки Дальнего Востока (ДФО) получат дополнительное финансирование от государства для своего развития. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечения всех национальных парков соответствующей экосистемой, включая поддержку для развития экотуризма.

Национальные парки Дальнего Востока получат финансирование от государства
Фото: Wikipedia

Он отметил, что для сохранения уникальной природы Дальнего Востока, опережающего по развитию экономику, социальную сферу и городскую среду, государство создаст комфортные и цивилизованные условия для туризма. Это включает в себя развитие инфраструктуры, способствующей сохранению экологии, сообщает zr.media.

"За этими планами и проектами нельзя упускать из виду заботу об уникальных экосистемах, о сохранении сотен рек, видов растений и животных", — подчеркнул Владимир Путин.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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