Американская компания судится с тюменкой за товарный знак

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Компания Natures Sunshine подала иск в Арбитражный суд Тюменской области против предпринимательницы Валентины Чаплыгиной, обвиняя ее в нарушении исключительного права на товарные знаки. Об этом сообщает tmn.aif.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы.

Фото: Openverse

С 1972 года Natures Sunshine занимается производством биологически активных добавок и витаминов. В свою очередь, Валентина Чаплыгина также занимается аналогичной деятельностью, но в меньшем объеме. Она реализует лекарственные препараты из трав на одной из популярных российских онлайн-торговых площадок. Natures Sunshine обратила внимание, что предпринимательница использует схожие обозначения товарных знаков без соответствующего разрешения.

В своем иске компания требует изъятия из оборота всех контрафактных товаров и взыскания с Валентины Чаплыгиной 60 тысяч рублей. Дело будет рассмотрено в Арбитражном суде по упрощенной процедуре.

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