В Ростовском автобусе №18 выросли грибы

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Ростова сообщили, что в автобусе №18 появились грибы. Их заметили недалеко от центральной двери автобуса, рядом с сиденьями для пассажиров.

Фото: Openverse

Некоторые из местных жителей узнали в этих грибах вёшенки и предположили, что они, возможно, выпали из чьей-то сумки, и их мицелий просто прижился. Однако большинство ростовчан были удивлены тем фактом, что никто из автобусной службы не заметил грибы при выходе автобуса на маршрут, сообщает rostovgazeta.ru.

Другие жители Ростова призвали оставить грибы в покое.

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