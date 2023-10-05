Юрист Русяев: мошенники стали подделывать приложения для инвестиций

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Мошенники разрабатывают разнообразные стратегии для незаконного получения денег. Один из таких методов — создание фальшивых инвестиционных приложений, придающих им вид настоящих платформ. Об этом рассказал управляющий партнер компании "Илюмжинов, Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев в беседе с Телеканалом "360".

Фото: "смартфон и маникюр" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

Мошенники маскируют поддельные инвестиционные приложения под реальные торговые платформы, используя их логотипы и цветовую гамму. Они доступны как в App Store, так и в магазинах для Android.

Русяев подчеркнул, что особенно подвержены риску люди с ограниченными знаниями в области технологий. Мошенники используют хитроумные методы, такие как скрытие вредоносных изменений под видом обновлений.

Для выявления фейковых приложений Русяев советует быть критичными к слишком выгодным обещаниям прибыли, за которыми часто скрываются мошеннические приложения. Также важно внимательно изучать отзывы. Эксперт подчеркнул, что приложения следует загружать только с официальных сайтов, которые можно найти в результатах поиска.

В случае утраты денег Русяев рекомендует обращаться в полицию и подавать заявление о преступлении. Он отмечает, что действия злоумышленников обычно рассматриваются в рамках статьи "Мошенничество". Сохранение всей переписки и связанных с фейковым приложением документов, а также создание скриншотов на каждом этапе может помочь в расследовании и предоставлении важных доказательств для возмещения ущерба.

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