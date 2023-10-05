ВТБ: мошенники выманивают деньги под видом руководителей компаний

Мошенники, выдавая себя за руководителей компаний, распространяют среди их сотрудников уведомления о якобы произошедшей утечке персональных данных, предлагая "спасти" свои средства, заявили в пресс-службе ВТБ. Банк выявил случаи атак по данному сценарию даже на представителей правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.
"ВТБ зафиксировал новую мошенническую схему. Злоумышленники представляются руководителями различных компаний и направляют сообщения сотрудникам о предполагаемой утечке персональных данных. В действительности их цель — вызвать доверие потенциальной жертвы, убедить человека спасти свои средства, а затем завладеть ими. Перевод средств осуществляется через банкомат", — гласит сообщение.
Предполагаемая жертва получает звонок от якобы "выделенного куратора", который информирует о необходимости предпринять шаги по "защите" денежных средств. Затем мошенники выдают себя за сотрудников службы безопасности компании или банка и уговаривают жертву самостоятельно снять средства и перевести их через банкомат на "безопасные счета", а затем передать часть средств "курьеру". После получения денег злоумышленники исчезают.
"Уже зафиксированы атаки на сотрудников коммерческих предприятий, медицинских учреждений и даже правоохранительных органов", — подчеркнул глава отдела защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.
Если возникли подозрения, что учетная запись в "ВТБ Онлайн" подверглась взлому мошенниками, можно временно заблокировать её через интернет-банк, а затем разблокировать самостоятельно через банкомат, филиал банка или контакт-центр, добавили в банке.
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