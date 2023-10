ВТБ: мошенники выманивают деньги под видом руководителей компаний

Your browser does not support the audio element.

Мошенники, выдавая себя за руководителей компаний, распространяют среди их сотрудников уведомления о якобы произошедшей утечке персональных данных, предлагая "спасти" свои средства, заявили в пресс-службе ВТБ. Банк выявил случаи атак по данному сценарию даже на представителей правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.