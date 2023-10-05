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ВТБ: мошенники выманивают деньги под видом руководителей компаний

2:44
Общество

Мошенники, выдавая себя за руководителей компаний, распространяют среди их сотрудников уведомления о якобы произошедшей утечке персональных данных, предлагая "спасти" свои средства, заявили в пресс-службе ВТБ. Банк выявил случаи атак по данному сценарию даже на представителей правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

ВТБ: мошенники выманивают деньги под видом руководителей компаний
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

"ВТБ зафиксировал новую мошенническую схему. Злоумышленники представляются руководителями различных компаний и направляют сообщения сотрудникам о предполагаемой утечке персональных данных. В действительности их цель — вызвать доверие потенциальной жертвы, убедить человека спасти свои средства, а затем завладеть ими. Перевод средств осуществляется через банкомат", — гласит сообщение.

Предполагаемая жертва получает звонок от якобы "выделенного куратора", который информирует о необходимости предпринять шаги по "защите" денежных средств. Затем мошенники выдают себя за сотрудников службы безопасности компании или банка и уговаривают жертву самостоятельно снять средства и перевести их через банкомат на "безопасные счета", а затем передать часть средств "курьеру". После получения денег злоумышленники исчезают.

"Уже зафиксированы атаки на сотрудников коммерческих предприятий, медицинских учреждений и даже правоохранительных органов", — подчеркнул глава отдела защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Если возникли подозрения, что учетная запись в "ВТБ Онлайн" подверглась взлому мошенниками, можно временно заблокировать её через интернет-банк, а затем разблокировать самостоятельно через банкомат, филиал банка или контакт-центр, добавили в банке.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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