Кадыров заступился за Симоньян после её заявлений о ядерном взрыве в Сибири

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Рамзан Кадыров объяснил, что имела в виду Маргарита Симоньян, когда говорила о благоприятном исходе ядерного взрыва в Сибири.

Фото: wikimedia.org

На Маргариту Симоньян посыпались нападки из-за её высказываний о том, что у ядерного взрыва в Сибири будут свои плюсы, так как это вернёт нашу страну в эпоху проводных телефонов, что избавит детей от зависимости от гаджетов.

Кадыров объяснил, что решение о ядерном взрыве будет принимать не Маргарита Симоньян, а Владимир Путин после того, как взвесит множетсво причин и факторов.

"В её контексте приведённое в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет", — написал чеченский лидер в своём микроблоге.

Кадыров отметил, что Симоньян — настоящий патриот, поэтому посоветовал не хайповать на её заявлениях.

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