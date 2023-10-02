СМИ: из Ростовской области сообщили о дефиците вакцин

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Некоторые СМИ, а за ними и пользователи сети, начали распространять информацию о возможном дефиците вакцин в нескольких регионах России. Согласно этим сообщениям, западные компании ушли, а в стране осталась только одна инактивированная вакцина.

Фото: Wikipedia

Тем не менее, Минздрав России заверил граждан, что нет никаких проблем в снабжении вакцинами. По информации министерства, все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита были законтрактованы, и их поставки выполняются в соответствии с установленным графиком, сообщает rostovgazeta.ru.

"В этом году заключили контракты на поставку двух препаратов. Они на 100% покроют годовую потребность", — пишет издание.

Также отмечается, что поставки вакцин выполняются в строгом соответствии с заключенными контрактами, что делает информацию о нехватке вакцин недостоверной.

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