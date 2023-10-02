В Ставропольском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусом

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

За последнюю неделю в Ставропольском крае вирусом COVID-19 заболели 368 человек, сообщает губернатор Владимир Владимиров.

Фото: openverse.org

Согласно данным с 23 по 30 сентября, в больницы было госпитализировано 17 человек с подтвержденным диагнозом. По сравнению с предыдущим периодом с 16 по 23 сентября, когда было зафиксировано 233 случая заболевания с 15 госпитализациями, количество новых случаев немного выросло.

Важно отметить, что за последние две недели не было зарегистрировано смертей от коронавируса. За этот период также было проведено более 40 прививок, сообщает newstracker.ru.

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