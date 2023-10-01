Улица Конева в Праге будет переименована в честь Карела Гартига

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

В Праге начнется процесс переименования улицы Конева в улицу Гартига. Это решение было принято мэрией города в июне этого года. Улица Гартига будет названа в честь первого старосты района Жижков Карела Гартига на территории которого находится данная улица.

Фото: https://t.me/anna_news/34153

Этот шаг вызовет дополнительные неудобства для около пяти тысяч горожан, проживающих или работающих на этой улице. Они получат шесть месяцев на бесплатный обмен своих документов с новым названием улицы.

Ранее улица Конева носила имя советского маршала Ивана Конева с 1947 года. Однако в последние годы вокруг имени Конева в Праге возникли политические споры. Этот маршал командовал войсками, включенными в Организацию Варшавского договора, в 1956 году во время подавления Венгерской революции, а также в Группе советских войск в Германии, где была возведена Берлинская стена в 1961 году.

В 2017 году на постамент памятника Коневу на площади Интербригады была добавлена табличка с информацией о некоторых этапах его биографии. Однако в 2019 году памятник был облит краской, а затем демонтирован и отправлен в депозитарий. С этим связаны также обсуждения о переименовании улицы.

Анкета с предложением о переименовании улицы была отправлена жителям района Прага 3, где находится улица Конева, и 71% опрошенных высказались за эту идею.

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