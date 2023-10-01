Улица Конева в Праге будет переименована в честь Карела Гартига

В Праге начнется процесс переименования улицы Конева в улицу Гартига. Это решение было принято мэрией города в июне этого года. Улица Гартига будет названа в честь первого старосты района Жижков Карела Гартига на территории которого находится данная улица.
Этот шаг вызовет дополнительные неудобства для около пяти тысяч горожан, проживающих или работающих на этой улице. Они получат шесть месяцев на бесплатный обмен своих документов с новым названием улицы.
Ранее улица Конева носила имя советского маршала Ивана Конева с 1947 года. Однако в последние годы вокруг имени Конева в Праге возникли политические споры. Этот маршал командовал войсками, включенными в Организацию Варшавского договора, в 1956 году во время подавления Венгерской революции, а также в Группе советских войск в Германии, где была возведена Берлинская стена в 1961 году.
В 2017 году на постамент памятника Коневу на площади Интербригады была добавлена табличка с информацией о некоторых этапах его биографии. Однако в 2019 году памятник был облит краской, а затем демонтирован и отправлен в депозитарий. С этим связаны также обсуждения о переименовании улицы.
Анкета с предложением о переименовании улицы была отправлена жителям района Прага 3, где находится улица Конева, и 71% опрошенных высказались за эту идею.
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