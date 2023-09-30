В России будут отслеживать снежных барсов с помощью беспилотников и ИИ

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство природных ресурсов и экологии России, возглавляемое первым заместителем министра Константином Цыгановым, планирует использовать беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект (ИИ) для мониторинга популяции снежного барса в Алтайском крае. Эта инициатива направлена на защиту этих находящихся под угрозой исчезновения животных и борьбу с браконьерством.

Фото: openverse.org

В настоящее время на Алтае действуют три охраняемые территории, в том числе два природных заповедника и один национальный парк. Однако снежные барсы могут бродить за пределами этих границ, что затрудняет мониторинг и защиту. Чтобы решить эту проблему, министерство планирует расширить использование беспилотных летательных аппаратов для обнаружения и получения изображений нарушителей, занимающихся незаконной деятельностью, такой как браконьерство.

В дополнение к мониторингу министерство сотрудничает с Московским физико-техническим институтом, чтобы использовать искусственный интеллект для распознавания отдельных снежных барсов. Используя искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты, исследователи могут отслеживать передвижение и поведение этих неуловимых больших кошек, не нарушая их естественной среды обитания.

Этот инновационный подход сочетает в себе технологии, усилия по сохранению и искусственный интеллект, чтобы помочь сохранить популяцию снежного барса на Алтае и получить ценную информацию об их поведении и численности.

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