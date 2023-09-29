В профсоюзе "Учитель" вступились за преследуемого за женскую одежду педагога из Сургута

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий прокомментировал ситуацию с увольнением учителя математики из Сургута Александра Морозова, которого обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей.

Фото: openverse.org

По мнению Луховицкого, сегодня нет никаких законных оснований для преследования и тем более увольнения педагога за его внешний вид.

"Впрочем, в ситуации с сургутским математиком его нетипичная внешность, скорее всего, стала лишь предлогом для "мести", — предположил эксперт".

Подробнее об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.

Уволить учителя можно либо за злостное невыполнение им трудовой дисциплины, либо за аморальный проступок. Являются ли длинные волосы или что-то ещё в одежде аморальным поступком — это надо доказывать, заключил собеседник издания.

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