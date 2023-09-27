Марков объяснил слова Суркова про союз трёх сверхдержав — России, США и ЕС

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление советника президента РФ Владислава Суркова, который рассказал о союзе США и ЕС и России.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Сурков назвал возможную коалицию трёх свердержав, США и ЕС и России, "Великим Севером".

Представитель правительства РФ объяснил, что союз великих государств мог быть создан, если бы Запад принял предложение Владимира Путина о вступлении России в НАТО.

Так как Запад, по словам Суркова, испугался, началось противостояние между странами, которые могли находиться в коалиции. Надежда на создание союза, по мнению советника главы РФ, остаётся при условии победы России в СВО.

Вывод из этих заявлерний Марков назвал парадоксальным.

"Получается, что стратегически США и ЕС заинтересованы в своём поражении от России на Украине. Только глупость западных элит мешает им понять свою стратегическую выгоду", — выразил политолог своё мнение в Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков высказался о травле Папы Римского за слова о "великой России".

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