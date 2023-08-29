Марков высказался о травле Папы Римского за слова о "великой России"

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Политолог Сергей Марков прокомментировал историю с заявлением Папы Римского Франциска о "великой России". После хвалебных речей в адрес РФ у понтифика начались проблемы.

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Глава Ватикана повергся травле со стороны главы Украинской греко-католической церкви.

Марков отметил, что украинский представитель униатов посмел раскритиковать своего руководителя, так как рукаоводствуется не региозными, а политическими соображениями.

"А Папа Римский просто сказал молодёжи из России, что они дети великой матушки России. За хоть какие-то хорошие слова сейчас и травят Папу Римского.", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее понтифик объяснил свои слова о "великой России".