Политолог Сергей Марков прокомментировал историю с заявлением Папы Римского Франциска о "великой России". После хвалебных речей в адрес РФ у понтифика начались проблемы.
Глава Ватикана повергся травле со стороны главы Украинской греко-католической церкви.
Марков отметил, что украинский представитель униатов посмел раскритиковать своего руководителя, так как рукаоводствуется не региозными, а политическими соображениями.
"А Папа Римский просто сказал молодёжи из России, что они дети великой матушки России. За хоть какие-то хорошие слова сейчас и травят Папу Римского.", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Ранее понтифик объяснил свои слова о "великой России".
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