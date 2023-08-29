Папа Римский оправдался за слова о "великой России"

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Папа Римский Франциск объяснил, почему он в своей речи прославлял "великую Россию".

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В Ватикане активно оправдываются за слова папы Римского Франциска, который в своём обращении к российской католической молодежи восторженно отозвался о прошлом России.

В выступлении перед молодой аудиторией россиян, исповедующих Католицизм, понтифик напомнил юношам и девушкам о том, что они являются наследниками "великой России". Он призвал не отказываться от своего наследия.



Пресс-секретарь Святого престола Маттео Бруни оправдался перед возмущёнными украинцами тем, что Франциск произнес слова "спонтанно" с целью "ободрить молодых людей".