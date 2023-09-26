Борис Титов отметил рост числа уголовных дел против предпринимателей в 2023 году

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что количество уголовных дел, связанных с экономической сферой, продолжает расти.

Фото: Openverse

Данные, представленные Генеральной прокуратурой и МВД за первое полугодие 2023 года, свидетельствуют о значительном увеличении числа "экономических" преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, подчеркнул Титов в беседе с журналистами.

В период первого полугодия текущего года было зарегистрировано 352 тысячи дел по указанным статьям Уголовного кодекса РФ, что на 15% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Более того, прирост числа зарегистрированных дел за полугодие превысил показатели предыдущего года на 21%, сообщает "Интерфакс".

Если рассматривать статью о мошенничестве, которая является наиболее распространенной среди предпринимателей, то можно выявить еще более высокий рост, вплоть до 22%, с 287 тысячами дел на текущий момент, отметил Титов.

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