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Борис Титов отметил рост числа уголовных дел против предпринимателей в 2023 году

1:15
Общество

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что количество уголовных дел, связанных с экономической сферой, продолжает расти.

Борис Титов отметил рост числа уголовных дел против предпринимателей в 2023 году
Фото: Openverse

Данные, представленные Генеральной прокуратурой и МВД за первое полугодие 2023 года, свидетельствуют о значительном увеличении числа "экономических" преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, подчеркнул Титов в беседе с журналистами.

В период первого полугодия текущего года было зарегистрировано 352 тысячи дел по указанным статьям Уголовного кодекса РФ, что на 15% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Более того, прирост числа зарегистрированных дел за полугодие превысил показатели предыдущего года на 21%, сообщает "Интерфакс".

Если рассматривать статью о мошенничестве, которая является наиболее распространенной среди предпринимателей, то можно выявить еще более высокий рост, вплоть до 22%, с 287 тысячами дел на текущий момент, отметил Титов.

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Преступления экономической направленности | Кто расследует экономические преступления?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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