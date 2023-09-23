В Петербурге погода побила суточный рекорд температуры

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

В своем Telegram-канале Михаил Леус, главный эксперт из центра погоды "Фобос", объявил об абсолютном рекорде максимальной суточной температуры в Санкт-Петербурге.

Фото: Openverse

В субботу, 23 сентября, термометры поднялись до +25,3 градусов Цельсия, побив предыдущий рекорд для этой даты, установленный в 2020 году на отметке +21,4 градусов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

2023.09.23. Погода Петербург. 20:23. +20°. Очень тепло. Прошёл дождь. Город гуляет.