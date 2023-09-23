В своем Telegram-канале Михаил Леус, главный эксперт из центра погоды "Фобос", объявил об абсолютном рекорде максимальной суточной температуры в Санкт-Петербурге.
В субботу, 23 сентября, термометры поднялись до +25,3 градусов Цельсия, побив предыдущий рекорд для этой даты, установленный в 2020 году на отметке +21,4 градусов.
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